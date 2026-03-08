Auto IU
Zimmerbrand in Wohnhaus – Bewohner leicht verletzt
UENGERSHAUSEN IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Samstagmittag gegen 12:05 Uhr ist in der Bäckergasse im Reichenberger Ortsteil Uengershausen ein Brand in der Küche eines Wohnhauses ausgebrochen.
Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Zimmer über, konnten jedoch durch die alarmierten örtlichen Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Der Bewohner des Anwesens erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.
Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich beziffert.
