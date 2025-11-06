Zivilcourage – Bundeswehrsoldatin rettet Motorradfahrer auf der A3 das Leben
WALDBRUNN / LKR. WÜRZBURG – Eine 35-jährige Bundeswehrsoldatin rettete am 5. Oktober einem 20-jährigen Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 das Leben. Für ihr geistesgegenwärtiges Handeln und ihre Zivilcourage fand vergangenen Donnerstag eine kleine Feierstunde bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried statt.
Vorfall auf der A3
Am Sonntag, den 5. Oktober, kurz nach 22:00 Uhr, war ein 20-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als er bei Waldbrunn unvermittelt die Spur wechselte. Die 35-jährige deutsche Fahrerin eines Ford konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden, touchierte das Motorrad und brachte den 20-Jährigen zu Sturz.
Die Bundeswehrsoldatin schritt beherzt ein und zog den augenscheinlich unter Schock stehenden Motorradfahrer von der Fahrbahn. Sie verhinderte damit Schlimmeres, da das auf der Fahrbahn liegende Kraftrad unmittelbar danach von einem Kleintransporter, dessen 37-jähriger türkischer Fahrer es nicht rechtzeitig sehen konnte, überrollt wurde.
Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.
Ehrung durch die Polizei
Im Rahmen der Feierstunde bedankte sich die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried persönlich bei der Lebensretterin, Frau Dojahn, für ihr beherztes und schnelles Eingreifen. Der Dienststellenleiter der VPI, Polizeidirektor Matthias Wehner, überreichte Frau Dojahn einen Blumenstrauß sowie eine Urkunde und betonte: „Trotz dieser Gefahren haben sie die Initiative ergriffen und sind eingeschritten“.
Frau Dojahn wurde von ihren Vorgesetzten vom Logistikbataillon 467 „Mainfranken“ aus Volkach begleitet, die ebenfalls ihren Stolz zum Ausdruck brachten.
