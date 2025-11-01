Zivilcourage mit Folgen: Drei Männer schützen Frau und werden dabei verletzt
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, kam es im Ringpark im Bereich der Bismarckstraße zu einem Handgemenge, nachdem drei Männer einschritten, um einer Frau zu helfen, die gegen ihren Willen von einem 20-jährigen Somalier festgehalten wurde.
Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren zeigten Zivilcourage und gingen dazwischen. Bei dem Handgemenge wurden sie von dem Täter – der laut aktuellem Kenntnisstand auch von seinen Begleitern unterstützt wurde – unter anderem mit einem harten Gegenstand am Kopf getroffen. Alle drei Geschädigten wurden leicht verletzt.
Gegen die Beschuldigten, die nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen entlassen wurden, erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht in diesem Zusammenhang nach der unbekannten weiblichen Person, die zu Beginn von dem Täter festgehalten wurde. Die Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle zu melden.
