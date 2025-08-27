Zivilcourage: Schwanfelder Anwohner vereitelt Betrug in fünfstelliger Höhe
SCHWANFELD – Eine 90-jährige Frau aus Schwanfeld ist am Montagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden, die ihr eine mittlere fünfstellige Summe entwendeten. Durch das couragierte Handeln eines Anwohners konnte das erbeutete Geld jedoch wiederbeschafft werden. Der 60-jährige Nachbar verfolgte den Täter, stellte ihn und nahm ihm das Geld wieder ab. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Die Tat ereignete sich, nachdem die alte Dame von einem Betrüger angerufen wurde, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab. Er behauptete, ihre Schwester hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, sollte die Frau eine hohe Geldsumme als Kaution an einen Abholer übergeben. Sie fiel auf die Betrugsmasche herein und übergab das Geld an ihrer Haustür.
Als der Abholer gegen 17:45 Uhr das Haus verließ, wurde ein 60-jähriger Nachbar auf ihn aufmerksam. Er schöpfte Verdacht, ging zu seiner Nachbarin und fand sie noch immer mit den Betrügern telefonierend vor. Entschlossen lieh er sich das Auto eines weiteren Nachbarn und nahm die Verfolgung auf. In der Kembachstraße konnte er den Mann stellen und forderte das Geld zurück, das der Täter ihm schließlich aushändigte. Obwohl der Tatverdächtige daraufhin flüchtete, konnten die Ersparnisse der Dame durch den beispielhaften Einsatz des Nachbarn wiederbeschafft werden.
Die Kriminalpolizei Würzburg wendet sich an die Öffentlichkeit, um den flüchtigen Täter zu identifizieren. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt und 175 cm groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er hat ein südländisches Aussehen, schwarze, nach hinten gegelte Haare und ist unrasiert. Zur Tatzeit trug er eine Brille, eine Basecap oder Schiebermütze, eine beige Hose und eine schwarze Tasche. Zeugen, die den Mann in der Kembachstraße oder anderswo beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!