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Zivilstreife ertappt Ladendieb am Marktplatz

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Zivilstreife ertappt Ladendieb am Marktplatz
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Einer Zivilstreife der Würzburger Polizei ist am Montagnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb ins Netz gegangen. Bei einer Personenkontrolle am Marktplatz konnten die Beamten Diebesgut im Wert von rund 180 Euro sicherstellen.

Gegen 14:50 Uhr fiel den Polizisten ein 29-jähriger Mann auf, der offenbar einen der Beamten erkannte und daraufhin verdächtig schnell die Flucht ergreifen wollte. Die Einsatzkräfte unterbanden den Fluchtversuch und kontrollierten den Mann. Dabei kamen zwei Paar neuwertige Schuhe sowie eine Sonnenbrille zum Vorschein.

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An den Gegenständen befanden sich noch die Preisschilder eines nahegelegenen Geschäfts sowie eine manipulierte Diebstahlsicherung. Die Beamten stellten die Waren sicher und leiteten gegen den 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ein.

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