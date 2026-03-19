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Zoll deckt Sozialversicherungsbetrug auf: Hohe Geldstrafen für oberfränkisches Reiseunternehmen

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Zoll deckt Sozialversicherungsbetrug auf: Hohe Geldstrafen für oberfränkisches Reiseunternehmen
Foto: Zoll
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SCHWEINFURT / BAMBERG IN UNTER- UND OBERFRANKEN – Das Amtsgericht Hof hat gegen die Verantwortlichen eines Reiseunternehmens aus Oberfranken rechtskräftige Strafbefehle wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 214 Fällen erlassen. Nach langwierigen Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt am Standort Bamberg wurden Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 222.480 Euro verhängt.

Die Ermittler deckten ein ausgeklügeltes System von „Lohnsplitting“ auf, bei dem Familienangehörige formal als geringfügig Beschäftigte angemeldet wurden, um die tatsächlichen Arbeitsleistungen anderer Mitarbeiter zu verschleiern. In vielen Fällen waren die angemeldeten Personen jedoch nie für das Unternehmen tätig. Zudem stufte die Rentenversicherung zahlreiche „freie Mitarbeiter“ als sozialversicherungsrechtlich abhängig Beschäftigte ein. Insgesamt entstand den Sozialkassen durch diese Praktiken ein Schaden von rund 277.850 Euro.

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Die Details zum Ermittlungserfolg im Überblick:

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  • Ermittlungsaufwand: Die FKS wertete über 1.700 Aktenseiten und neun Beweismittelordner aus, um die Strukturen offenzulegen.

  • Strafmaß: Das Gericht verhängte Strafen von jeweils 360 Tagessätzen gegen die verantwortlichen Personen.

  • Schadenssumme: Der berechnete Gesamtschaden an den Sozialversicherungen beläuft sich auf über eine Viertelmillion Euro.

  • Hintergrund: Manipulation bei der Anmeldung von Personal und Scheinselbstständigkeit führten zu den massiven Beitragsausfällen.

Benedikt Danz, Pressesprecher des Hauptzollamts Schweinfurt, betont die Signalwirkung des Falls: Wer den Sozialkassen durch derartige Taktiken Beiträge vorenthält, schadet der Allgemeinheit und muss mit konsequenten strafrechtlichen Folgen rechnen. Der Zoll wird auch künftig branchenübergreifend genau prüfen, um faire Wettbewerbsbedingungen und die soziale Absicherung der Beschäftigten zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Arbeit des Zolls gegen Schwarzarbeit finden Sie unter: www.zoll.de

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