Zoll enttarnt aufwendiges Schmuggelversteck
KITZINGEN – Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 im Landkreis Kitzingen hat der Schweinfurter Zoll 75 Stangen unversteuerte Zigaretten entdeckt. Die Schmuggelware befand sich in einem Transporter aus Osteuropa. Es entstand ein Steuerschaden von rund 2.900 Euro, und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Die Zollbeamten hatten den Transporter aus dem fließenden Verkehr gezogen. Obwohl die beiden Fahrzeuginsassen nur eine geringe Menge an Tabakwaren angaben, wurde das Fahrzeug einer umfassenderen Kontrolle unterzogen. Die Zöllner bemerkten eine in Plastikfolie gewickelte Tischplatte und eine Holzkonstruktion an der Bordwand.
Mithilfe einer zolleigenen Röntgenanlage wurde festgestellt, dass sowohl die Tischplatte als auch die Holzkonstruktion mit zahlreichen Zigarettenschachteln befüllt waren. Insgesamt fanden die Beamten 15.000 Stück unversteuerte Zigaretten. Die Schmuggelware konnte dem 47-jährigen Fahrer zugeordnet werden und wurde sichergestellt. Nach der Erhebung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.
