Zoll-Fund auf der A3: Gewehr unter Handtüchern versteckt
SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Ungewöhnlicher Fund bei einer Routinekontrolle: Beamte des Hauptzollamts Schweinfurt haben am Montagvormittag (27.04.2026) ein scharfes Gewehr im Kofferraum eines Autos sichergestellt.
Gegen 11:00 Uhr stoppte die Kontrolleinheit Verkehrswege einen aus der Slowakei kommenden Pkw an der Rastanlage Haidt-Nord (A3 Richtung Frankfurt). Der Fahrer gab an, auf dem Weg nach Bergtheim im Landkreis Würzburg zu sein. Die Frage nach Waffen oder verbotenen Waren verneinte er zunächst entschieden.
Waffe im Pappkarton
Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Zöllner im Kofferraum jedoch auf einen simplen Pappkarton, der unter Handtüchern und Gepäck versteckt war. Darin befand sich ein funktionsfähiges Mehrladegewehr im Kaliber .22. Von einer sicheren Verwahrung oder einem vorschriftsmäßigen Transport konnte keine Rede sein.
Fehlende Genehmigungen
Obwohl der slowakische Staatsbürger behauptete, von Beruf Waffenhändler zu sein, konnte er keine Erlaubnis für das Verbringen der Waffe nach Deutschland vorweisen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet. Die Waffe wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt München.
Hintergrund: Das gilt beim Waffentransport
-
Verbringungserlaubnis: Wer Schusswaffen nach Deutschland bringt, benötigt zwingend eine Genehmigung gemäß § 29 WaffG – auch innerhalb der EU und selbst dann, wenn im Herkunftsland eine Lizenz vorliegt.
-
Sicherer Transport: Waffen müssen im öffentlichen Raum in einem verschlossenen Behältnis (z. B. ein Koffer mit Schloss) und strikt getrennt von Munition transportiert werden. Ein loser Pappkarton erfüllt diese strengen Sicherheitsauflagen nicht.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!