Zoll-Großeinsatz gegen Kettenbetrug im Sicherheitsgewerbe
SCHWEINFURT – Das Hauptzollamt Schweinfurt koordinierte gestern in den frühen Morgenstunden einen bundesweiten Einsatz gegen ein komplexes Betrugsgeflecht, durch das Steuern und Sozialabgaben in Höhe von über 3,1 Millionen Euro hinterzogen wurden. Mehr als 220 Einsatzkräfte durchsuchen dabei knapp 20 Objekte in sieben Bundesländern, wobei der Hauptbeschuldigte bereits am Dienstag verhaftet wurde.
Im Zentrum der Ermittlungen stehen sechs Tatverdächtige, denen vorgeworfen wird, durch ein System aus Scheinrechnungen Schwarzgeld generiert zu haben. Mit diesen Mitteln wurde Personal, vorwiegend im Sicherheitsgewerbe, illegal entlohnt. Die Durchsuchungen erstrecken sich über Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wobei die Schwerpunkte in Karlsruhe und Hamburg liegen.
Unterstützt durch Spezialeinheiten, die Steuerfahndung und einen Bargeldspürhund konnten die Beamten bereits umfangreiches Beweismaterial wie Computer und Mobiltelefone sicherstellen. Um die hinterzogenen Gelder zurückzugewinnen, hat das Amtsgericht Frankfurt am Main Vermögensarreste von mehr als 2,7 Millionen Euro angeordnet.
Die Auswertung der sichergestellten Daten durch Spezialisten des Zolls wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an, um das gesamte Ausmaß des organisierten Betrugs im Bereich der illegalen Beschäftigung vollständig aufzuklären.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!