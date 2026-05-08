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Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg
Bildquelle: Zollverwaltung
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SCHWEINFURT / REGION – Wenn Paketzusteller unter Zeitdruck ausliefern, schaut der Zoll genau hin: Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am vergangenen Mittwoch die Kurier-, Express- und Paketbranche ins Visier genommen. Auch das Hauptzollamt Schweinfurt war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Insgesamt 93 Zollbefragte der Standorte Bamberg, Schweinfurt und Würzburg kontrollierten sowohl Fahrer auf ihren Touren als auch die Arbeitsabläufe in großen Logistikzentren.

Über 200 Arbeitnehmer überprüft

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Die Bilanz der Einsatzkräfte vor Ort ist umfangreich:

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  • 217 Befragungen: So viele Kurierfahrer und Lagerarbeiter gaben Auskunft zu ihren Arbeitsverhältnissen.

  • 14 Betriebsprüfungen: Parallel dazu wurden direkt bei den Arbeitgebern tiefgreifende Prüfungen der Geschäftsunterlagen eingeleitet.

Zahlreiche Verdachtsmomente aufgedeckt

Die Auswertung der ersten Befragungen lieferte in 21 Fällen konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße:

  • Sozialversicherungsbetrug: In sechs Fällen besteht der Verdacht, dass Arbeitsentgelte vorenthalten oder veruntreut wurden (§ 266a StGB).

  • Mindestlohn: Bei zwei Prüfungen gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der gesetzliche Mindestlohn unterschritten wurde.

  • Illegale Beschäftigung: In drei Fällen fielen Unregelmäßigkeiten bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte auf.

  • Sonstiges: Zehn weitere Sachverhalte betreffen Meldevergehen oder fehlende Ausweispapiere.

Erste Strafverfahren eingeleitet

Noch während des Kontrolltags wurden 14 Ordnungswidrigkeitsverfahren auf den Weg gebracht. Besonders schwerwiegend: Ein Strafverfahren musste wegen illegalen Aufenthalts eines ausländischen Arbeitnehmers eingeleitet werden.

Der Einsatz vor Ort war jedoch erst der Anfang. In den kommenden Wochen folgt die akribische Nacharbeit: Die erhobenen Daten werden nun mit der Lohnbuchhaltung der Firmen und den Datenbanken der Sozialversicherungsträger abgeglichen, um auch verdeckte Verstöße aufzudecken.

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