Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier – Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

19. November 2025Letztes Update 19. November 2025
Bildquelle: Zoll
BAMBERG / SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt hat am vergangenen Montag verstärkte Schwerpunktprüfungen im Wach- und Sicherheitsgewerbe in ganz Unterfranken und weiten Teilen Oberfrankens durchgeführt.

An der bundesweiten Kontrollaktion zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung waren mehr als 70 Beschäftigte des Hauptzollamts Schweinfurt beteiligt. Überprüft wurden insgesamt 147 Personen sowie die Geschäftsunterlagen von acht Wach- und Sicherheitsunternehmen.

Erste Ergebnisse der Prüfungen

In insgesamt 35 Fällen ergaben sich erste Verdachtsmomente auf mögliche Verstöße, die nun in den weiteren Ermittlungen vertieft geprüft werden.

Zu den festgestellten Auffälligkeiten zählen unter anderem:

  • Sozialversicherungsbeiträge: In neun Fällen gab es Unstimmigkeiten bei der ordnungsgemäßen Entrichtung der Beiträge.

  • Sozialleistungsbetrug: Bei sechs Arbeitnehmern wird geprüft, ob Sozialleistungen unrechtmäßig bezogen wurden.

  • Arbeitnehmerüberlassung: In 13 Fällen besteht der Verdacht auf illegale Arbeitnehmerüberlassung.

  • Melde- und Aufzeichnungspflichten: In sieben Fällen wurden Verstöße gegen bestehende Melde- und Aufzeichnungspflichten festgestellt.

Die Kontrollen dienten der Überprüfung der Einhaltung des Mindestlohns, sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und der legalen Beschäftigung. Die weitergehenden Prüfungen dauern an.

