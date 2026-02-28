Auto IU

Zoll stoppt gefährlichen Lebensmitteltransport

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
SCHWEINFURT – Einsatzkräfte des Hauptzollamts Schweinfurt haben am vergangenen Mittwoch an der Autobahnraststätte Würzburg-Süd einen riskanten Lebensmitteltransport gestoppt und rund 70 Kilogramm ungekühlte Ware sichergestellt. Die leicht verderblichen Lebensmittel, darunter Tiefkühlpizzen und Arancini, wurden in einem Pkw ohne jegliche Kühlung transportiert und waren für den gewerblichen Verkauf bestimmt.

Die Beamten entdeckten die Ladung im Kofferraum eines Fahrzeugs mit rumänischer Zulassung. Die Ermittlungen ergaben, dass die Ware in Würzburg übernommen wurde und an ein Bistro in der Region Nürnberg geliefert werden sollte. Da die Kühlkette massiv unterbrochen war, schaltete der Zoll umgehend die Lebensmittelüberwachung der Stadt Würzburg ein, um eine Gesundheitsgefahr für Verbraucher auszuschließen.

Auf Anordnung der Experten wurde die gesamte Ladung sofort vernichtet. Gegen die Verantwortlichen wurde ein Verfahren eingeleitet, wobei ihnen nun empfindliche Bußgelder drohen. Der Zoll betonte, dass der gewerbliche Verkauf verdorbener Lebensmittel kein Kavaliersdelikt sei und durch das rechtzeitige Eingreifen Schlimmeres verhindert werden konnte.

