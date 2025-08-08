Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt spendet 1.000 Euro
SCHWEINFURT – Große Freude beim Verein „Jugend mit Zukunft“: Die Vorsitzende Eva-Maria Dümmler hat einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro entgegengenommen. Die Summe stammt aus der ersten Zonta-Quiz-Night des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt. Die Präsidentin des Clubs, Klara Weigand, und die Vereinsvorsitzende Franziska Bickel überreichten den symbolischen Scheck im Museum Otto Schäfer.
Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt hatte im Frühjahr seine neue Benefizveranstaltung ins Leben gerufen, die auf so große Resonanz stieß, dass bereits eine Fortsetzung für November geplant ist.
Der Verein „Jugend mit Zukunft“ setzt sich für benachteiligte Jugendliche ein und fördert ihre beruflichen Zukunftsperspektiven. Die Vorsitzende Eva-Maria Dümmler erklärte, dass der Verein jungen Menschen hilft, berufliche Fähigkeiten zu erlernen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um im Berufsleben Fuß fassen zu können.
Die Vertreterinnen des Zonta Clubs betonten, dass es ihnen ein wichtiges Anliegen sei, Frauen und Kinder auf lokaler und internationaler Ebene zu unterstützen und sie sich sehr darüber freuen, den Erlös der Quiz-Night spenden zu können.
