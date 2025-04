Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt spendet rund 15.000 Euro

SCHWEINFURT – Eine beeindruckende Spendensumme von 15.000 Euro hat der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt an verschiedene soziale und förderungswürdige Organisationen, Einrichtungen und Projekte übergeben. Zustande kam der Betrag durch den Verkauf des beliebten Zonta-Adventskalenders 2024 – einem erfolgreichen Benefizprojekt, das jährlich viele Unterstützerinnen und Unterstützer mobilisiert.

„Es ist uns ein immens wichtiges Anliegen, Frauen und Kinder zu unterstützen – auf lokaler als auch auf internationaler Ebene“, betonte die Präsidentin des Zonta Clubs, Klara Weigand. Ihr Dank galt den langjährigen Sponsoren, die dieses Projekt regelmäßig mit großzügigen Beiträgen möglich machen, sowie den engagierten Club-Mitgliedern. Besonders hervorgehoben wurde dabei der Einsatz des Benefizausschusses unter Leitung von Prof. Dr. Christiane Walter.

Ein Großteil der Spendensumme – konkret 6.500 Euro – ging in diesem Jahr an die psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. am Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Deren Leiterin Doris Göb bedankte sich herzlich für die Zuwendung, die konkrete Hilfe für Betroffene ermögliche.

Weitere Spendenempfänger sind unter anderem die Schweinfurter Tafel e.V., der Verein Frauen helfen Frauen e.V., das Antonia-Werr-Zentrum sowie einige regionale Einzelprojekte. Auch internationale Programme von Zonta International, die sich für die Erziehung, Bildung und Förderung junger Frauen einsetzen, wurden unterstützt.

Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt gehört mit seiner über 60-jährigen Geschichte zu den ältesten Zonta Clubs in Deutschland. Als Teil eines weltweiten Netzwerks engagierter Frauen setzt sich der Club für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen ein – mit Herz, Engagement und dem klaren Ziel, positive gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.