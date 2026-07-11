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Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt wählt neues Präsidium

11. Juli 2026Letztes Update 11. Juli 2026
Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt wählt neues Präsidium
Freuen sich auf die kommenden Herausforderungen des neuen Bienniums (v.l).: Schriftführerin Melanie Ebner, Vize-Präsidentin Anja Lampert, Club-Präsidentin Katja Weber-Khan und Schatzmeisterin Eva Burger. Foto: Klara Weigand
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SCHWEINFURT / BAD KISSINGEN – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt ist mit einem neuen Präsidium in das nächste Biennium gestartet. Katja Weber-Khan übernimmt für die kommenden zwei Jahre die Präsidentschaft und möchte gemeinsam mit ihrem Vorstandsteam das Engagement für Frauen und Mädchen weiter ausbauen.

Bei der turnusgemäßen Wahl wurde Katja Weber-Khan zur neuen Präsidentin des Clubs gewählt. Sie betonte, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstandsteam freue und den Einsatz für lokale sowie internationale Projekte fortsetzen wolle. Im Mittelpunkt stünden weiterhin die Unterstützung von Frauen und Mädchen, gegenseitige Vernetzung und gelebte Freundschaft innerhalb des Clubs.

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Dem neuen Vorstand gehören außerdem Anja Lampert als Vizepräsidentin, Eva Burger als Schatzmeisterin sowie Melanie Ebner als Schriftführerin an.

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Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete sich die bisherige Präsidentin Klara Weigand aus ihrem Amt. Sie dankte ihren Mitstreiterinnen für die Unterstützung während ihrer Amtszeit und überreichte ihrer Nachfolgerin die Präsidentinnen-Nadel.

Für die kommenden zwei Jahre plant das neue Führungsteam sowohl neue Projekte als auch die Fortführung bewährter Aktionen. Ziel bleibt es, die Stellung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Unterstützt wird der Club dabei weiterhin vom „Verein der Freunde Zonta e. V.“ unter Vorsitz von Franziska Bickel.


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