Auto IU

Zonta Club spendet 5.000 Euro an die Bayerische Krebsberatungsstelle e.V.

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026
Zonta Club spendet 5.000 Euro an die Bayerische Krebsberatungsstelle e.V.
Strahlende Gesichter in der psychosozialen Krebsberatungsstelle Schweinfurt. Zonta spendete der Organisation 5.000 Euro für deren vielfältige Arbeit. Unser Foto zeigt v.l. Franziska Bickel, Doris Göb, Klara Weigand und Christiane Walter. Foto: Esther Balling
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt unterstützt die psychosoziale Krebsberatungsstelle in Schweinfurt erneut mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5.000 Euro aus dem Erlös seines Adventskalender-Verkaufs 2025. Club-Präsidentin Klara Weigand überreichte die Summe an die Leiterin der Beratungsstelle, Doris Göb, um die wichtige lokale Arbeit für erkrankte Frauen und deren Angehörige nachhaltig zu fördern. Da viele Gruppenangebote nicht durch öffentliche Mittel gedeckt sind, sichert diese Spende den Fortbestand vielfältiger Hilfsmaßnahmen direkt vor Ort.

Das Geld verbleibt laut Doris Göb zu 100 Prozent in Schweinfurt und fließt in Projekte, die ohne private Unterstützung nicht realisierbar wären. Dazu gehören spezielle Gruppenangebote, die derzeit überwiegend von Frauen genutzt werden, sowie Informationsvorträge zu psychoonkologischen Themen. Ein Teil der Summe wird zudem verwendet, um Patientinnen, die durch ihre Krebserkrankung in finanzielle Bedrängnis geraten sind, unbürokratisch zu helfen. Auch für die Präventionsarbeit „MammaCare“, die die korrekte Brustselbstuntersuchung vermittelt, soll neues Material angeschafft werden.

Klara Weigand betonte bei der Übergabe das weltweite und lokale Ziel von Zonta, Frauen und Mädchen gezielt zu stärken. Sie dankte insbesondere Projektleiterin Prof. Dr. Christiane Walter und Franziska Bickel sowie allen Club-Mitgliedern für deren langjähriges Engagement beim Verkauf des Benefiz-Kalenders. Die Leiterin der Krebsberatungsstelle unterstrich abschließend, dass die Spende die tägliche Arbeit nicht nur „bunter“, sondern vor allem hilfreicher für die betroffenen Menschen mache.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026

Mehr

Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

1. Februar 2026
Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

1. Februar 2026
Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

1. Februar 2026
Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen

Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen

1. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)