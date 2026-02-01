Zonta Club spendet 5.000 Euro an die Bayerische Krebsberatungsstelle e.V.
SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt unterstützt die psychosoziale Krebsberatungsstelle in Schweinfurt erneut mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5.000 Euro aus dem Erlös seines Adventskalender-Verkaufs 2025. Club-Präsidentin Klara Weigand überreichte die Summe an die Leiterin der Beratungsstelle, Doris Göb, um die wichtige lokale Arbeit für erkrankte Frauen und deren Angehörige nachhaltig zu fördern. Da viele Gruppenangebote nicht durch öffentliche Mittel gedeckt sind, sichert diese Spende den Fortbestand vielfältiger Hilfsmaßnahmen direkt vor Ort.
Das Geld verbleibt laut Doris Göb zu 100 Prozent in Schweinfurt und fließt in Projekte, die ohne private Unterstützung nicht realisierbar wären. Dazu gehören spezielle Gruppenangebote, die derzeit überwiegend von Frauen genutzt werden, sowie Informationsvorträge zu psychoonkologischen Themen. Ein Teil der Summe wird zudem verwendet, um Patientinnen, die durch ihre Krebserkrankung in finanzielle Bedrängnis geraten sind, unbürokratisch zu helfen. Auch für die Präventionsarbeit „MammaCare“, die die korrekte Brustselbstuntersuchung vermittelt, soll neues Material angeschafft werden.
Klara Weigand betonte bei der Übergabe das weltweite und lokale Ziel von Zonta, Frauen und Mädchen gezielt zu stärken. Sie dankte insbesondere Projektleiterin Prof. Dr. Christiane Walter und Franziska Bickel sowie allen Club-Mitgliedern für deren langjähriges Engagement beim Verkauf des Benefiz-Kalenders. Die Leiterin der Krebsberatungsstelle unterstrich abschließend, dass die Spende die tägliche Arbeit nicht nur „bunter“, sondern vor allem hilfreicher für die betroffenen Menschen mache.
