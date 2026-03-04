Zonta spendet 1.000 Euro ans Frauenhaus Schweinfurt
SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt unterstützt auch in diesem Jahr das Frauenhaus für die Region Main-Rhön mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Der Betrag stammt aus dem Erlös der Benefizaktion „Zonta-Adventskalender 2025“, die insgesamt rund 20.000 Euro für soziale Zwecke in der Region einspielte.
Bei der offiziellen Scheckübergabe im Rahmen eines Clubabends erläuterte Zonta-Präsidentin Klara Weigand, dass die Spendensumme aus dem Adventskalender-Verkauf an verschiedene Organisationen wie die Bayerische Krebsberatungsstelle, die Tafel oder das Antonina-Werr-Zentrum fließt. Daniela Schwarz, die fachliche Leiterin des Frauenhauses, bedankte sich herzlich für die langjährige Partnerschaft. Die aktuelle Spende soll direkt den betroffenen Frauen und Kindern zugutekommen und in Form von Einkaufs-Gutscheinen für den täglichen Bedarf ausgegeben werden.
In ihrem Bericht vor den Clubmitgliedern machte Daniela Schwarz deutlich, wie präsent Gewalt im sozialen Nahraum nach wie vor ist. Mit 59 Frauen und 62 Kindern, die im vergangenen Jahr Schutz in der Einrichtung suchten, verzeichnete das Frauenhaus eine deutliche Zunahme gegenüber den Vorjahren. Neben der intensiven Beratung im Haus mit etwa 2.500 Kontakten pro Jahr leistet das Team auch wichtige Nachsorgearbeit für ehemalige Bewohnerinnen, um diesen einen stabilen Neuanfang zu ermöglichen.
