Zonta spendet 5.000 Euro – Antonia-Werr-Zentrum nutzt die finanzielle Unterstützung für traumapädagogisches Projekt
LKR. SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt unterstützt das Antonia-Werr-Zentrum erneut mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5.000 Euro, um die therapeutische Arbeit mit jungen Frauen zu fördern. Der Betrag stammt aus dem Erlös des Zonta-Adventskalenders 2025 und wurde durch Präsidentin Klara Weigand sowie Franziska Bickel an die Einrichtung übergeben. Geschäftsführerin Anja Sauerer bedankte sich herzlich für die wiederholte finanzielle Zuwendung, die einen wichtigen Baustein für das Gesundheitskonzept des Hauses darstellt.
Die Spendensumme wird konkret für die Neuausstattung des veralteten Fitnessraums verwendet, der eine zentrale Rolle in der traumapädagogischen Arbeit einnimmt. Ziel ist es, den Bewohnerinnen durch gezielten Muskelaufbau und sportliche Betätigung dabei zu helfen, ihre Körperwahrnehmung und Selbstregulation zu verbessern. In einem geschützten Rahmen sollen die Mädchen und jungen Frauen so wieder Vertrauen in ihre eigene Stärke gewinnen und ein Gefühl für innere Stabilität und Kontrolle entwickeln.
Die Vertreterinnen des Zonta Clubs betonten bei der Scheckübergabe ihre Überzeugung von der hohen Qualität der pädagogischen Arbeit in St. Ludwig. Für den Club ist die Förderung der Einrichtung ein langfristiges Anliegen, um benachteiligte junge Frauen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu stärken. Mit dem modernisierten Fitnessbereich wird nun eine wichtige Lücke im therapeutischen Angebot geschlossen, die sowohl die physische als auch die psychische Genesung der traumatisierten Bewohnerinnen unterstützt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!