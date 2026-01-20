Auto IU

Zonta spendet 5.000 Euro – Antonia-Werr-Zentrum nutzt die finanzielle Unterstützung für traumapädagogisches Projekt

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026
Große Freude herrscht im Antonia-Werr-Zentrum über die erneute, sehr großzügige finanzielle Unterstützung durch den Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt. Unser Foto zeigt v.l.: Anja Sauerer, Franziska Bickel und Klara Weigand. - Foto: Christine Hausstein
LKR. SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt unterstützt das Antonia-Werr-Zentrum erneut mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5.000 Euro, um die therapeutische Arbeit mit jungen Frauen zu fördern. Der Betrag stammt aus dem Erlös des Zonta-Adventskalenders 2025 und wurde durch Präsidentin Klara Weigand sowie Franziska Bickel an die Einrichtung übergeben. Geschäftsführerin Anja Sauerer bedankte sich herzlich für die wiederholte finanzielle Zuwendung, die einen wichtigen Baustein für das Gesundheitskonzept des Hauses darstellt.

Die Spendensumme wird konkret für die Neuausstattung des veralteten Fitnessraums verwendet, der eine zentrale Rolle in der traumapädagogischen Arbeit einnimmt. Ziel ist es, den Bewohnerinnen durch gezielten Muskelaufbau und sportliche Betätigung dabei zu helfen, ihre Körperwahrnehmung und Selbstregulation zu verbessern. In einem geschützten Rahmen sollen die Mädchen und jungen Frauen so wieder Vertrauen in ihre eigene Stärke gewinnen und ein Gefühl für innere Stabilität und Kontrolle entwickeln.

Die Vertreterinnen des Zonta Clubs betonten bei der Scheckübergabe ihre Überzeugung von der hohen Qualität der pädagogischen Arbeit in St. Ludwig. Für den Club ist die Förderung der Einrichtung ein langfristiges Anliegen, um benachteiligte junge Frauen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu stärken. Mit dem modernisierten Fitnessbereich wird nun eine wichtige Lücke im therapeutischen Angebot geschlossen, die sowohl die physische als auch die psychische Genesung der traumatisierten Bewohnerinnen unterstützt.

