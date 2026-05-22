„Zu Hause daheim“: Expertenvorträge unterstützen selbstbestimmtes Altern
HASSFURT – Wie lässt sich die Lebensqualität im eigenen Zuhause so lange wie möglich erhalten? Im Rahmen der bayernweiten Aktionswochen „Zu Hause daheim“ fanden in Haßfurt zwei gut besuchte Informationsabende statt. Experten gaben dabei wertvolle Einblicke in die Themen Hörgesundheit und barrierefreies Wohnen.
Die Veranstaltungsreihe wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert und soll Senioren sowie Angehörige für die Herausforderungen und Chancen des Älterwerdens sensibilisieren.
Hören als Schlüssel zur sozialen Teilhabe
Den Auftakt machte Ronja Binder von Hörakustik Andernach & Martin. Die Hörakustikmeisterin verdeutlichte eindringlich, dass ein gutes Gehör weit mehr ist als nur die Wahrnehmung von Geräuschen: Es ist die Grundvoraussetzung für soziale Kontakte und Sicherheit im Alltag.
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Zusammenhang zwischen Hören und Demenz. Ein unbehandelter Hörverlust führt laut Binder zu einer geringeren Stimulation des Gehirns. Dies erschwert Unterhaltungen massiv und kann langfristig den kognitiven Abbau beschleunigen. Ihr Fazit: Moderne Hörhilfen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Werkzeug für mehr Lebensfreude und den Erhalt der geistigen Fitness.
Wohnraumanpassung: Sicher und komfortabel in den eigenen vier Wänden
Am darauffolgenden Montag widmete sich Vera Ksinski von der Wohnberatungsstelle des Landratsamts Haßberge dem Thema „Selbstbestimmtes Wohnen“. Da Sehkraft und Beweglichkeit im Alter oft nachlassen, müssen die Wohnverhältnisse rechtzeitig angepasst werden.
Besonders praxisnah gestaltete Ksinski ihren Vortrag durch einen digitalen Hausrundgang. Die Teilnehmer erhielten konkrete Tipps, wie kleine und große Veränderungen – von technischen Hilfsmitteln bis hin zu baulichen Maßnahmen – den Alltag sicherer machen.
Wichtige Ratschläge der Wohnberaterin:
-
Frühzeitige Planung: Besprechen Sie Ihre Wünsche für das Alter rechtzeitig mit Angehörigen.
-
Vorsorge: Halten Sie Vorstellungen schriftlich in Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen fest.
-
Beratung nutzen: Die Wohnberatungsstelle bietet neben Telefonaten auch Hausbesuche an, um individuelle Lösungen direkt vor Ort zu entwickeln.
Beide Abende stießen auf große Resonanz und zeigten deutlich, wie wichtig frühzeitige Information für ein würdevolles und eigenständiges Leben im Alter ist.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!