Zu schnell in der Kurve kostet flotte 15.000 Euro

28. August 2025Letztes Update 28. August 2025
NEUENDORFAm Dienstagabend verlor ein 26-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW auf der Abfahrt von der B26 in Richtung Neuendorf. Er kam in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Wagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle konnten Reifenspuren auf der Fahrbahn festgestellt werden. Durch den Aufprall entstand am Pkw erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt wird. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

