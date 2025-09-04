Zu schnell und nicht angeschnallt – Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt
ÜCHTELHAUSEN – Am Mittwochabend ist es auf der Straße „An der Steige“ zwischen Schweinfurt und Weipoltshausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam hierbei von der Fahrbahn ab, überschlug sich, und der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.
Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr. Der 19-jährige Fahrer eines Ford Fiesta war mit zwei weiteren Insassen im Alter von 20 und 21 Jahren unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab, prallte in den Straßengraben und überschlug sich. Es kam auf dem Dach zum Stehen. Während die beiden Mitfahrer, die angeschnallt waren, nur leichte Verletzungen erlitten, wurde der unangeschnallte Fahrer schwer verletzt.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Zell und Weipoltshausen waren mit über einem Dutzend Kräften vor Ort. Die Verletzten wurden noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Schweinfurt hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und ermittelt zum genauen Unfallhergang.
