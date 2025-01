Zu tief ins Glas geschaut: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Bereich Würzburg

ESTENFELD / LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich in der Würzburger Straße in Estenfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein Landkreisbewohner die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der alleinbeteiligte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Als Unfallursache gab er zunächst Straßenglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 4500 Euro am PKW und dem Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

RIMPAR / LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:35 Uhr, verunglückte ein 22-jähriger Ford-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Rimpar und Gramschatz. Der Fahrer verlor an einer Kuppe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug sowie ein Flurschaden, dessen Höhe noch unbekannt ist. Auch dieses Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Unfallursache wird weiterhin untersucht, jedoch ergab auch hier ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille.

In beiden Fällen wurden die Fahrer nach medizinischer Untersuchung einer Blutentnahme unterzogen. Die Führerscheine der Unfallverursacher wurden sichergestellt, und es wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum eingeleitet.