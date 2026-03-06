Auto IU

Zu viel Betäubungsmittel? – Pkw-Fahrer stoppt auf B469 und bittet um Hilfe

Zu viel Betäubungsmittel? – Pkw-Fahrer stoppt auf B469 und bittet um Hilfe
Bild von Franz Bachinger auf Pixabay
WÖRTH AM MAIN IM LANDKREIS MILTENBERG – Ein 20-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag seinen Pkw mitten auf der Auffahrt zur B469 gestoppt, um andere Verkehrsteilnehmer um Hilfe zu bitten. Er gab gegenüber Passanten an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben und ärztliche Unterstützung zu benötigen.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei Obernburg und des Rettungsdienstes flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Wörth. Ein Polizeibeamter in Zivil konnte den Mann jedoch einholen und an die Streife übergeben. Der 20-Jährige stand deutlich unter Drogeneinfluss und räumte den Konsum gegenüber den Beamten ein.

Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verkehrsdelikts.

