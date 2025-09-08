Zu viel Drehzahl und zu viel Alkohol
LOHR A. MAIN – Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in Lohr einen Autofahrer gestoppt, der durch eine auffällige Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mann stark alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 02:15 Uhr in der Ludwigstraße, wo eine Streifenbesatzung eine laute Motordrehzahl wahrnahm. Nachdem das Fahrzeug an den Beamten vorbeigefahren war, legte es eine Vollbremsung hin. Dieses auffällige Verhalten war für die Polizisten Anlass genug für eine Verkehrskontrolle.
Der Grund für das merkwürdige Verhalten war schnell gefunden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Zudem war die Aussprache des 30-Jährigen verwaschen. Eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab einen Atemalkoholwert von etwas über zwei Promille. Seine Fahrt war damit beendet, und er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.
