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Zu viel Promille auf dem Fahrrad

15. April 2026Letztes Update 15. April 2026
Zu viel Promille auf dem Fahrrad
Symbolfoto: 2fly4
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KITZINGEN – Eine Streife der Kitzinger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der 26-jährige Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten die Beamten den Radfahrer in der Repperndorfer Straße, da dieser in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei dem Versuch, den Mann anzuhalten, verlor dieser beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr knapp am Streifenwagen vorbei und drohte zu stürzen.

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Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Um den genauen Grad der Alkoholisierung rechtssicher festzustellen, wurde der 26-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Weiterfahrt wurde von der Polizei unterbunden. Den Radfahrer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

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