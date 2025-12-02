Auto IU
Zu weit links auf der Fahrspur…
PFARRWEISACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag um 14:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße HAS 46 von Kraisdorf in Richtung Leuzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer LKW der Marke MAN und ein Fahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe die Außenspiegel streiften.
Nach aktuellem Kenntnisstand war der LKW zu weit links auf seiner Fahrspur. Am Fahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe entstand ein Schaden von circa 200 Euro.
Der Fahrer des Johanniter-Fahrzeugs gab an, dass sich hinter ihm noch zwei weitere PKW befanden. Die Fahrer dieser beiden PKW werden dringend als Zeugen gesucht, um den Unfallhergang zu klären.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter der Telefonnummer 09531/924-0 entgegen.
