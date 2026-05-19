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Zuckersüßer tierischer Zuwachs im Wildpark: Stattliches Elchbaby verzaubert Schweinfurt

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
    Foto: Daniel Barth
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    SCHWEINFURT – Der Wildpark an den Eichen ist um eine große Attraktion reicher: Am vergangenen Wochenende hat ein gesundes und stattliches Elchbaby das Licht der Welt erblickt. Der jüngste Nachwuchs sorgt seitdem für mächtig Begeisterung und rührende Momente bei den Tierpflegern und den Besuchern.

    Noch steht das kleine Elchkalb ein wenig wackelig und tapsig auf seinen langen Beinen. Das hält den Mini-Elch jedoch keineswegs auf: Voller Neugier und Tatendrang beginnt er bereits Schritt für Schritt, sein Gehege zu erkunden und seine neue Welt zu entdecken.

    Aufmerksame Elch-Mama weicht nicht von der Seite

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    Dass dem kleinen Entdecker dabei nichts passiert, dafür sorgt Elch-Mutter „Stolz“. Aufmerksam und mit einer beeindruckenden, instinktiven Fürsorge weicht sie kaum einen Zentimeter von der Seite ihres Schützlings. Mit viel Ruhe behütet sie ihr Jungtier und schirmt es gegen allzu neugierige Blicke ab, wenn der kleine Vierbeiner eine Pause braucht.

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    Für den Schweinfurter Wildpark an den Eichen ist diese erfolgreiche Nachzucht ein wunderschöner Erfolg und ein Beleg für die artgerechte Haltung in den großzügigen Gehegen.

    Wer das junge Familienglück selbst beobachten möchte, hat dazu ab sofort bei einem Spaziergang durch den Wildpark Gelegenheit – mit etwas Geduld und ruhigem Verhalten lässt sich das Duo wunderbar aus der Nähe beobachten. Ein echtes Highlight für alle kleinen und großen Tierfreunde in der Region!

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    19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026

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