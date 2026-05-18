Auto IU

Zuckersüßer tierischer Zuwachs im Wildpark: Stattliches Elchbaby verzaubert Schweinfurt

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026
    Foto: Daniel Barth
    Foto: Daniel Barth
    Foto: Daniel Barth
    Foto: Daniel Barth
    Sparkasse

    SCHWEINFURT – Der Wildpark an den Eichen ist um eine große Attraktion reicher: Am vergangenen Wochenende hat ein gesundes und stattliches Elchbaby das Licht der Welt erblickt. Der jüngste Nachwuchs sorgt seitdem für mächtig Begeisterung und rührende Momente bei den Tierpflegern und den Besuchern.

    Noch steht das kleine Elchkalb ein wenig wackelig und tapsig auf seinen langen Beinen. Das hält den Mini-Elch jedoch keineswegs auf: Voller Neugier und Tatendrang beginnt er bereits Schritt für Schritt, sein Gehege zu erkunden und seine neue Welt zu entdecken.

    Aufmerksame Elch-Mama weicht nicht von der Seite

    Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
    News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön

    Dass dem kleinen Entdecker dabei nichts passiert, dafür sorgt Elch-Mutter „Stolz“. Aufmerksam und mit einer beeindruckenden, instinktiven Fürsorge weicht sie kaum einen Zentimeter von der Seite ihres Schützlings. Mit viel Ruhe behütet sie ihr Jungtier und schirmt es gegen allzu neugierige Blicke ab, wenn der kleine Vierbeiner eine Pause braucht.

    Das könnte Dich auch interessieren:

    Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

    Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

    Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
    Mehr

    Für den Schweinfurter Wildpark an den Eichen ist diese erfolgreiche Nachzucht ein wunderschöner Erfolg und ein Beleg für die artgerechte Haltung in den großzügigen Gehegen.

    Wer das junge Familienglück selbst beobachten möchte, hat dazu ab sofort bei einem Spaziergang durch den Wildpark Gelegenheit – mit etwas Geduld und ruhigem Verhalten lässt sich das Duo wunderbar aus der Nähe beobachten. Ein echtes Highlight für alle kleinen und großen Tierfreunde in der Region!

    Naturfreundehaus
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
    Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

    18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026

    Mehr

    News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 18.05.26

    News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 18.05.26

    18. Mai 2026
    Ehrenabend im Rathaus: Würzburg sagt „Danke“ an die Freiwillige Feuerwehr

    Ehrenabend im Rathaus: Würzburg sagt „Danke“ an die Freiwillige Feuerwehr

    18. Mai 2026

    Leichtathletik-Nachwuchs glänzt: Zweiter Unterfrankenrekord für Plamena Doycheva und Titelregen in Kitzingen

    18. Mai 2026
    Spektakuläre Verfolgungsjagd in der Rhön: Polizei stoppt flüchtenden Mercedes-Fahrer

    Spektakuläre Verfolgungsjagd in der Rhön: Polizei stoppt flüchtenden Mercedes-Fahrer

    18. Mai 2026
    Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)