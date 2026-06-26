Zürch Kirchweih 2026: Traditionelles Festwochenende in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Der Bürgerverein Gemeinde Zürch lädt vom 27. bis 29. Juni 2026 zur traditionellen Kirchweih in das idyllische Stadtviertel Zürch ein. Mit einer über 300-jährigen Geschichte zählt das Fest zu den ältesten Unterfrankens.
Programmübersicht
Samstag, 27. Juni 2026
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17:00 Uhr: Festauftakt mit Einzug und offizieller Eröffnung, musikalisch begleitet von der Kapelle „Hieh un Hah“.
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17:00 – 20:00 Uhr: Kinderbetreuung mit verschiedenen Spielmöglichkeiten.
Sonntag, 28. Juni 2026
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15:00 Uhr: Beginn des Festbetriebs mit Kaffee- und Kuchenangebot sowie Musik vom „Nudelbergsextett“.
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15:00 – 18:00 Uhr: Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen (alkoholfreie Kindergetränke zu 1,50 Euro, Muffins für einen Euro).
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Ab 18:30 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die „Galderschummer Schlapperflicker“.
Montag, 29. Juni 2026
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Ab 17:00 Uhr: Kirchweihmontag mit der „Blaskapelle Forst und Wirtshausmusikanten Babb Süaß“.
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WM-Hinweis: Sollte am Montagabend ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft stattfinden, wird keine eigene Übertragung angeboten. Der Veranstalter empfiehlt für den Anpfiff um 22:30 Uhr den Wechsel zum nahegelegenen Stadtstrand mit Großleinwand.
Abschluss und Kulinarik
An allen Tagen endet der Festbetrieb jeweils um 23:00 Uhr mit einem traditionellen Abschiedsständele der Musikkapelle in der St. Salvator Kirche.
Für das leibliche Wohl sorgt ein reichhaltiges Angebot an kleinen Speisen. Die Getränkeauswahl wird durch das Weingut Krämer sowie die Brauerei Ulrich Martin gestellt. Die Veranstaltung wird ehrenamtlich durch den Bürgerverein Zürch organisiert.
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