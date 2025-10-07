Auto IU
Zufahrtsstraße am Campus Bad Neustadt beschädigt – Gibt es Zeugen?
BAD NEUSTADT – Im Ortsteil Herschfeld, im Bereich des Campus Bad Neustadt, wurde eine Zufahrtsschranke durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallzeitpunkt lässt sich nicht näher eingrenzen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Neustadt/Saale bittet um Zeugenhinweise.
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.
