Auto IU

Zufahrtsstraße am Campus Bad Neustadt beschädigt – Gibt es Zeugen?

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
Symbolbild von Holger Langmaier auf Pixabay
Eisgeliebt

BAD NEUSTADTIm Ortsteil Herschfeld, im Bereich des Campus Bad Neustadt, wurde eine Zufahrtsschranke durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallzeitpunkt lässt sich nicht näher eingrenzen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Neustadt/Saale bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)