Zugbegleiter beobachten Diebstahl und helfen bei der Täterfeststellung

WÜRZBURG – Am Würzburger Hauptbahnhof wurde ein Gepäckdiebstahl durch aufmerksame Zugbegleiter beobachtet, der zur schnellen Ergreifung der Täter führte. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Schweinfurt konnte der Vorfall rasch aufgeklärt werden.

Tathergang am Bahnsteig 4

Am späten Abend des 6. Januar 2025 bemerkten zwei Zugbegleiter eine Gruppe von drei jungen Männern, die aus dem ICE 821 einen Reisekoffer entwendeten. Als die Bahnmitarbeiter die Männer zur Rede stellen wollten, flüchtete die Gruppe. Die Zugbegleiter informierten daraufhin umgehend die Bundespolizeiinspektion Würzburg.

Ermittlungen und Festnahme in Schweinfurt

Die Bundespolizei analysierte die Videoaufnahmen am Bahnhof und stellte fest, dass die Täter ihre Reise mit der Regionalbahn RB 35, die Richtung Schweinfurt unterwegs war, fortsetzten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schweinfurt wurden informiert und konnten die drei Männer beim Halt der Regionalbahn in Schweinfurt festnehmen.

Sicherstellung des Diebesguts

Obwohl die Diebe den gestohlenen Koffer nicht bei sich führten, konnten die Beamten weiteres Diebesgut bei ihnen sicherstellen. Der entwendete Koffer, der einer deutschen Reisenden gehörte, wurde in der Regionalbahn gefunden und an die Eigentümerin zurückgegeben.

Weitere Maßnahmen

Die drei Tatverdächtigen, algerische Staatsangehörige, wurden zur Polizeiinspektion Schweinfurt gebracht, wo die strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen eingeleitet.