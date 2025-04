Zugbegleiter und Bundespolizisten finden Hasen und retten Ostern

WÜRZBURG – Eine außergewöhnliche Begegnung hatte am Donnerstagvormittag (17. April) ein Zugbegleiter am Würzburger Hauptbahnhof: Im abfahrbereiten Regionalexpress RE 80 Richtung Treuchtlingen entdeckte er einen Hasen – sicher untergebracht in einer Transportbox, jedoch ohne erkennbaren Besitzer.

Der Zugbegleiter reagierte sofort und informierte die Bundespolizeiinspektion Würzburg über den tierischen Fund. Die Beamten trafen kurze Zeit später am Gleis ein, nahmen das Tier behutsam in ihre Obhut und brachten es anschließend ins Würzburger Tierheim, wo es wohlbehalten aufgenommen wurde.

Die Herkunft des kleinen Langohres bleibt vorerst ungeklärt. Ob es sich dabei möglicherweise um den Osterhasen handelte, der sich ein wenig verfrüht auf den Weg zu seinen festlichen Aufgaben gemacht hat, konnte nicht festgestellt werden.