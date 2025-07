Zugedröhnt: Gleich drei Männer fahren unter Drogeneinfluss Auto

WÜRZBURG – Gleich drei Männer wurden am Dienstag dabei ertappt, unter dem Einfluss von Drogen am Steuer zu sitzen. Die Polizei musste in allen Fällen die Weiterfahrt unterbinden und ordnete jeweils eine Blutentnahme an. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:15 Uhr, als ein junger Mann mit seinem Audi den Röntgenring befuhr. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fielen der Streife drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer auf.

Ein zweiter Fall folgte am selben Tag gegen 09:20 Uhr in der Saalgasse. Dort wurde ein Mann mit seinem VW Transporter kontrolliert. Auch bei ihm wurden Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Am Nachmittag, gegen 15:40 Uhr, stoppten Beamte schließlich einen 38-jährigen BMW-Fahrer im Bohlleitenweg. Auch bei ihm wurden typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt.

Alle drei Männer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Neben dem Fahren unter Drogeneinfluss steht im zweiten Fall auch Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum.