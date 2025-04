Zugmaschine gerät in Brand: Vollsperrung der A3

ABTSWIND, LKR. KITZINGEN – Am Montagnachmittag geriet auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg, in Höhe von Abtswind, ein Lastkraftwagen in Brand. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, konnte das betroffene Gespann sicher auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die anschließende Vollsperrung der A3 in Richtung Nürnberg dauerte bis in die Abendstunden an.

Zugmaschine stand in Flammen

Gegen 15:55 Uhr bemerkte der Fahrer eines mit Sojaschrot beladenen Sattelzuges plötzlich einen Brand im Motorraum seiner Zugmaschine. Er handelte sofort, stoppte das schwere Fahrzeug unverzüglich und konnte sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen, bevor die Flammen sich weiter ausbreiteten. Es drohte ein Übergreifen des Feuers auf die wertvolle Ladung, und zudem lief gefährlicher Kraftstoff auf die Fahrbahn. Die alarmierten und schnell eintreffenden Feuerwehren aus Wiesentheid, Untersambach und Stadtschwarzach konnten den Brand jedoch zügig unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden an der Fahrbahndecke, dem angrenzenden Grünstreifen sowie an der vollständig ausgebrannten Zugmaschine wird derzeit auf insgesamt schätzungsweise 60.000 Euro beziffert.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die zuständige Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat noch direkt vor Ort mit den detaillierten Ermittlungen zur genauen Brandursache begonnen. Der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg musste zwischenzeitlich an der Anschlussstelle Wiesentheid abgeleitet werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Vollsperrung der A3 in dieser Fahrtrichtung zog sich bis in die späten Abendstunden hin.