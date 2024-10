Zuhause auf großer Tour: Mit Leni und Jonas den Landkreis Haßberge erkunden

HAßBERGE – Pünktlich zum Start der Herbstferien bringt das Regionalmanagement des Landkreises Haßberge ein buntes, informatives, abwechslungsreiches und interaktives Landkreisbuch für Kinder heraus. Auf kleine und große Entdecker warten zahlreiche Abenteuer und spannende Rätsel, die genau das Richtige für eine ereignisreiche Ferienwoche zuhause sind.

Zielsetzung des Buchprojekts

„Mit dem Landkreisbuch stellen wir Kindern unseren Landkreis vor und vermitteln spielerisch Wissenswertes zu Besonderheiten der Region. Zusammen mit Eltern, Geschwistern, Freunden und Verwandten können die Kinder ihre Heimat erkunden und neue Abenteuer erleben“, so Landrat Wilhelm Schneider zur Zielsetzung des Buchprojektes.

Die Entdeckungsreise mit Leni und Jonas

Auf 60 Seiten nehmen die beiden Hauptfiguren Leni und Jonas ihre Leserinnen und Leser mit auf eine große Tour durch ihre Heimat, den Landkreis Haßberge. Dabei machen sie in jeder der 26 Kommunen Station, lernen verschiedene Tiere und Bauwerke kennen, erfahren mehr über das Leben in früheren Zeiten sowie das Leben heute und erhalten Informationen zur heimischen Natur. Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn erklärt: „Natürlich gibt es im Landkreis Haßberge noch viele weitere interessante Orte zu entdecken. Für das Buch haben wir eine bunte Mischung an regionalen Besonderheiten zusammengestellt, die besonders für Kinder attraktiv sind. Dabei war es uns wichtig, dass die Stationen kostenfrei und dauerhaft zugänglich sind.“

Interaktive Gestaltung für Kreativität und Lernen

Das Landkreisbuch ist interaktiv gestaltet und fördert die Kreativität der Kinder, unter anderem mit einem Rezept zum Nachkochen und einer Bastelanleitung. Zudem gibt es an jeder Erlebnisstation eine Aufgabe zu lösen, entweder direkt vor Ort oder über das Internet. Auf diese Weise fördert das Buch sowohl analoges Erleben als auch digitale Fähigkeiten.

Belohnungen für fleißige Entdecker

Alle, die mindestens zehn Aufgaben gelöst haben, haben sich eine Belohnung in Form eines Wildbienenhotels und bunter Blumenkugeln verdient. Die Lösungen können entweder per E-Mail an leniundjonas@hassberge.de eingereicht werden oder per Post bzw. persönlich im Landratsamt Haßberge abgegeben werden.

Kollaboration und Verteilung

Realisiert wurde das Buchprojekt unter Federführung des Regionalmanagements im Landkreis Haßberge in Zusammenarbeit mit der Cross Media Solutions GmbH aus Würzburg und mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Das Landkreisbuch wird an alle Grundschulkinder der ersten bis vierten Klasse verteilt. Zudem ist es in den örtlichen Touristinformationen erhältlich und kann kostenfrei beim Regionalmanagement des Landkreises Haßberge bestellt werden (E-Mail: regionalmanagement@hassberge.de; Telefon 09521/27650).

Landrat Wilhelm Schneider und Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn laden alle kleinen und großen Abenteurer dazu ein, gemeinsam mit Leni und Jonas die Region zu erkunden: „Wir wünschen euch viel Spaß bei eurer Tour durch die Heimat und jede Menge schöne Erlebnisse. Wir sind uns sicher: Ihr werdet staunen, was der Landkreis Haßberge alles zu bieten hat!“