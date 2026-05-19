Zukunft des Wohnens: Große Bürgerumfrage und Wanderausstellung im Landkreis Haßberge gestartet
LANDKREIS HAẞBERGE – Wie wollen und können wir im Landkreis Haßberge in Zukunft leben? Um diese zentrale Zukunftsfrage zu beantworten, hat das Regionalmanagement des Landkreises die neue „Türöffner-Aktion“ ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine groß angelegte Bürgerumfrage: Die Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgerufen, ihre ganz persönlichen Wünsche, Erwartungen und Bedarfe rund um das Thema Wohnen auf dem Land zu teilen.
Mit den gesammelten Rückmeldungen und Erkenntnissen möchte das Regionalmanagement die Region gezielt unterstützen und für das kommende Jahr 2027 passgenaue Veranstaltungs- und Informationsangebote ausarbeiten.
Eine Wanderausstellung in Form einer Tür tourt durch die Region
Ein besonderer Clou der Kampagne ist eine interaktive Wanderausstellung, die optisch als überdimensionale Tür gestaltet ist und in den kommenden Wochen durch den Landkreis tourt. Sie lädt die Bevölkerung dazu ein, sich spielerisch mit den vielfältigen Möglichkeiten des modernen Landlebens zu beschäftigen.
Das Angebot richtet sich an alle Generationen – von jungen Erwachsenen über Familien bis hin zu Senioren. Die Ausstellung liefert praxisnahe Beispiele und kreative Anregungen, wie zukunftsfähiges Wohnen in unterschiedlichen Lebensphasen gelingen kann. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf zwei gesellschaftlich wichtigen Kernthemen:
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Ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit der verfügbaren Wohnfläche.
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Die gezielte Belebung und der Erhalt lebendiger Ortskerne.
Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, die der Wanderausstellung in ihren Räumlichkeiten Platz bietet.
Die Ausstellungstermine im Überblick:
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Zeil am Main: Vom 21. Mai bis 5. Juni 2026 in der Sparkassen-Filiale
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Untersteinbach: Vom 8. Juni bis 25. Juni 2026 in der Sparkassen-Filiale
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Einlass: Jeweils zu den bekannten, regulären Öffnungszeiten der Institute.
Jetzt mitmachen: So funktioniert die Teilnahme an der Umfrage
Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn und Marktbereichsleiter Rainer Spall hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung und viele innovative Ideen aus der Bevölkerung. Für die Teilnahme an der kurzen Umfrage gibt es zwei unkomplizierte Wege:
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Direkt vor Ort: Die Fragen können während des Besuchs der Wanderausstellung in den Sparkassen-Filialen ausgefüllt werden.
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Bequem von zu Hause aus: Die Umfrage steht als digitales Online-Formular auf der Webseite des Regionalmanagements unter www.regionalmanagement-hassberge.de/tueroeffner-aktion/ zur Verfügung.
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