Auto IU

Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU
Foto: Pixabay / ollis_picture
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die OB-Kandidatin Ulrike Schneider und das Team der Zukunft.ödp kritisieren die Installation einer Videokamera kurz vor den Kommunalwahlen als politisches Manöver der bayerischen Staatsregierung. Während die Maßnahme zur Stärkung des Sicherheitsgefühls grundsätzlich begrüßt wird, hinterfragt die Partei den späten Zeitpunkt der Entscheidung, da die zugrunde liegenden Kriminalitätszahlen bereits seit Jahren bekannt seien.

Polizeihauptkommissar i.R. Roland Merz, der im Wahlkampfteam den Bereich Sicherheit verantwortet, warnt zudem vor einer bloßen Verlagerung der Drogenkriminalität an andere Standorte der Stadt. Er betont, dass Kameras allein die Ursachen nicht bekämpfen und plädiert stattdessen für eine Rücknahme der Cannabis-Teillegalisierung sowie eine ständige Beurteilung der Sicherheitslage durch das Zusammenspiel aller lokalen Kräfte.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Trotz der punktuellen Probleme bezeichnete die Zukunft.ödp Schweinfurt als grundsätzlich sichere Stadt mit einer gut arbeitenden Polizei. Entscheidend für die Zukunft sei eine konsequente Präventionsarbeit unter Einbeziehung von Sicherheitswacht, Stadthelfern und dem Integrationsbeirat, um Schwerpunkte frühzeitig zu erkennen und gezielt zu überwachen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

5. März 2026
Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

5. März 2026
Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr

Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr

5. März 2026
Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)