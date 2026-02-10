Auto IU

ZUKUNFT.ödp schickt neben Oberbürgermeisterkandidatin Dr. Ulrike Schneider 44 Kandidaten ins Rennen

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026
SCHWEINFURT – Die Initiative Zukunft.ödp zieht mit der Oberbürgermeisterkandidatin Dr. Ulrike Schneider und einer voll besetzten Liste aus 44 Kandidaten in den kommenden Kommunalwahlkampf. Unter dem Leitmotiv der Nachhaltigkeit verspricht die Gruppierung eine Politik, die sich von kurzfristigen Events abwendet und stattdessen langfristige Lösungen für Finanzen, Stadtentwicklung und Klimaschutz in den Fokus rückt.

Die Liste bildet laut Dr. Schneider einen breiten Querschnitt der Stadtgesellschaft ab, darunter Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, lokale Unternehmer sowie Vertreter aus den Bereichen Sicherheit, Bildung und Naturschutz. Zu den Nominierten gehören unter anderem ein Polizeihauptkommissar, der Vorsitzende des Weißen Rings sowie eine Studentin, die sich speziell für eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV einsetzt. Die Spitzenkandidaten Anette Klotzek und Axel Schöll betonten, dass das gemeinsame Ziel ein Einzug in den Stadtrat sei, um Schweinfurt zukunftsfähig zu gestalten.

Zentrales Thema des Programms bleibt die Bewahrung der Schöpfung und eine generationengerechte Stadtpolitik. Weitere Details zu den Kandidaten und den politischen Zielen findest du auf der Website unter www.zukunft-schweinfurt.de

