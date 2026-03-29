Zukunft von Gerolzhofen mitgestalten: Digitale Ideenwand zum ISEK gestartet
GEROLZHOFEN – Wie soll Gerolzhofen in Zukunft aussehen? Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) lädt die Stadt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte ein, ihre Visionen und Wünsche für die Altstadt online einzubringen. Ab dem 29. März 2026 ergänzt eine digitale Ideenwand die bereits laufenden Beteiligungsformate vor Ort.
Ziel des ISEK ist es, einen Zukunftsfahrplan zu erstellen, der die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt langfristig sichert und verbessert. Nachdem bereits beim Frühlingsfest im MitMach-Pavillon fleißig Ideen gesammelt wurden, bietet die Online-Plattform nun eine bequeme Möglichkeit, sich von zu Hause aus an der Planung zu beteiligen.
So funktioniert die Online-Beteiligung
Vom 29. März bis zum 3. Mai 2026 ist die Plattform freigeschaltet. Die Teilnahme ist nach einer kurzen Registrierung denkbar einfach: Nutzer können ihre Beiträge direkt auf einer digitalen Karte verorten.
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Lieblingsorte: Markieren Sie Plätze, an denen Sie sich besonders wohlfühlen.
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Verbesserungsbedarf: Benennen Sie konkrete Orte, an denen Handlungsbedarf besteht.
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Projektideen: Schlagen Sie neue Konzepte für die Weiterentwicklung der Altstadt vor.
Besonders interaktiv: Die Beiträge anderer Teilnehmer können eingesehen, kommentiert und bewertet werden. So entsteht ein lebendiges Meinungsbild der Gemeinschaft.
Gemeinsam zur zukunftsfähigen Altstadt
Die Ergebnisse der Online-Beteiligung fließen direkt in die Facharbeit des Planungsbüros Perleth + Partner ein, welches den Prozess moderiert und fachlich begleitet. Auch Personen, die nicht in Gerolzhofen wohnen, aber einen Bezug zur Stadt haben, sind ausdrücklich zum Mitmachen aufgerufen.
Machen Sie mit und setzen Sie Ihre „digitale Pinnnadel“ für ein lebenswertes Gerolzhofen. Die Plattform erreichen Sie unter:
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