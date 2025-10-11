Zukunftsaufstieg – der Weg nach oben
SCHWEINFURT – Der Verein Schweinfurt Kyokushin e.V. hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt Schweinfurt sowie der Schweinfurter Kindertafel das bedeutende soziale Projekt „Zukunftsaufstieg – der Weg nach oben“ ins Leben gerufen.
Ziel ist es, sozial benachteiligten Familien und insbesondere deren Kindern durch gezielte sportliche und pädagogische Angebote neue Perspektiven zu eröffnen. Das Projekt wird von Diplom-Pädagoge Dmitrij Videnin geleitet und soll Disziplin, Respekt sowie das Selbstwertgefühl der Teilnehmenden nachhaltig stärken.
Das Stadtjugendamt Schweinfurt, vertreten durch Amtsleiter Thorsten Schubert und Christoph Fink, sowie Sozialreferent Jürgen Montag bewerten das Projekt als essentiell, um Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen Zugang zu wertvoller pädagogischer Begleitung und sportlicher Betätigung zu ermöglichen. Sozialreferent Montag betont, dass diese Arbeit direkt bei den Menschen ankommt, die sie am meisten benötigen. Auch die Schweinfurter Kindertafel unter der Leitung von Stefan Labus unterstützt das Projekt, um Kindern frühzeitig die Chance zur Entwicklung selbstbewusster Persönlichkeiten zu geben.
„Zukunftsaufstieg – der Weg nach oben“ richtet sich an sozial benachteiligte Familien und bietet wöchentliche Praxisstunden in den Räumlichkeiten des Schweinfurt Kyokushin e.V. Die Kooperationspartner leisten mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag für eine sozial gerechtere Zukunft in Schweinfurt.
