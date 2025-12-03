Zukunftsbahnhof Bad Kissingen: Mehr Service für Reisende und Besucher:innen auch während der Umbauzeit
BAD KISSINGEN – Im Zuge der ganzheitlichen Entwicklung des historischen Bahnhofsgebäudes, das Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Bedeutende Kurstädte Europas“ ist, wurde die barrierefreie Toilette wieder in Betrieb genommen. Die barrierefreie Anlage befindet sich direkt im Empfangsgebäude und wird von der Stadt Bad Kissingen betrieben.
Ganzheitliche Entwicklung des Bahnhofs
Die Entwicklung des Empfangsgebäudes schreitet weiter voran. Ziel ist, den gesamten Bahnhof Bad Kissingen perspektivisch zu einem Zukunftsbahnhof zu entwickeln. Die Planungen für Hochbau und Architektur haben bereits begonnen.
-
Nutzung: Entstehen soll ein nachhaltiger Treffpunkt für Reisende, Bürger und Besucher, unter anderem durch eine Informationsstelle zum UNESCO-Weltkulturerbe im sogenannten Fürstenzimmer und weitere funktionale Flächen.
-
Revitalisierung: Auch die Obergeschosse sollen revitalisiert werden und neue Mietflächen entstehen.
Heiko Büttner, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern, betonte, dass die geplanten Maßnahmen das Kundenerlebnis verbessern und ein ansprechendes Tor zur Stadt schaffen sollen.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel kommentierte, dass mit den ersten beiden Leistungsphasen die Deutsche Bahn zeige, dass sie es ernst meine, man aber noch nicht am Ziel sei. Die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär begrüßte die Maßnahme als ersten wichtigen Schritt zur Modernisierung, der die Aufenthaltsqualität steigert.
Zukunftsbahnhöfe
Als Zukunftsbahnhof modernisiert die Deutsche Bahn die Stationen ganzheitlich und nach einem klaren Qualitätsstandard, um sie barrierefrei und attraktiv für Gäste zu gestalten. Zudem wird die Rolle der Station als Identitätsstifter in der Region gestärkt. Im Jahr 2024 wurden 113 Stationen zu Zukunftsbahnhöfen entwickelt, in diesem Jahr folgen weitere 100. Beispiele in Bayern sind Nördlingen, Ansbach und Kolbermoor.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!