Zukunftsideen für eine nachhaltige Region

Über 130 Blätter ließen den Zukunftsbaum im Haßfurter Bibliotheks- und Informationszentrum erblühen

21. November 2025Letztes Update 21. November 2025
Egal ob jung oder alt, viele Bürgerinnen und Bürger ließen mit ihren bunten, nachhaltigen Ideen den Zukunftsbaum erblühen. Foto: Carolin Ulrich/EIN&ALLES design
HASSBERGE – Die erstmals 2025 durchgeführten Erlebniswochen Zukunftsklima im Landkreis Haßberge waren ein Erfolg. Über 2.500 Gäste nahmen an den informativen und interaktiven Veranstaltungen teil.

Ein zentrales Element der Erlebniswochen war der Zukunftsbaum, der von Anfang August bis Mitte Oktober im Bibliotheks- und Informationszentrum (BIZ) Haßfurt stand.

Ideen und nächste Schritte

Die gesammelten Wünsche und Visionen reichen von Sharing- und Tauschangeboten über Entsiegelung und Begrünung bis hin zu mehr Kultur- und Freizeitangeboten sowie Ehrenamt.

Zur besseren Übersicht wurden die Vorschläge den Kategorien „Beteiligung“, „Freizeit“, „Mobilität“, „Ortsgestaltung“, „Umweltschutz“ und „Versorgung“ zugeordnet. Das Regionalmanagement hat die Vorschläge online veröffentlicht und mit thematisch passenden, bereits im Landkreis vorhandenen Tipps ergänzt.

  • Online-Einblick: Die Ideen des Zukunftsbaumes sind ab sofort online einsehbar unter www.regionalmanagement-hassberge.de/aktionsmonat.

  • Weitergabe: Im nächsten Schritt werden die gesammelten Ideen an politische Vertreter und regionale Akteure übermittelt, um mögliche Ansatzpunkte für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen.

