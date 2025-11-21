Zukunftsideen für eine nachhaltige Region
Über 130 Blätter ließen den Zukunftsbaum im Haßfurter Bibliotheks- und Informationszentrum erblühen
HASSBERGE – Die erstmals 2025 durchgeführten Erlebniswochen Zukunftsklima im Landkreis Haßberge waren ein Erfolg. Über 2.500 Gäste nahmen an den informativen und interaktiven Veranstaltungen teil.
Ein zentrales Element der Erlebniswochen war der Zukunftsbaum, der von Anfang August bis Mitte Oktober im Bibliotheks- und Informationszentrum (BIZ) Haßfurt stand.
-
Der Zukunftsbaum: Gestaltet aus alten Fahrradkartons von der Künstlerin Kim Davey, lud der Baum Besucher, sowie Teilnehmende der Schul- und Klimakonferenz 2025 dazu ein, ihre Ideen und Visionen für einen nachhaltigen und lebenswerten Landkreis auf bunten Blättern festzuhalten.
-
Resonanz: Fast 140 bunte Blätter ließen den Baum erblühen.
Ideen und nächste Schritte
Die gesammelten Wünsche und Visionen reichen von Sharing- und Tauschangeboten über Entsiegelung und Begrünung bis hin zu mehr Kultur- und Freizeitangeboten sowie Ehrenamt.
Zur besseren Übersicht wurden die Vorschläge den Kategorien „Beteiligung“, „Freizeit“, „Mobilität“, „Ortsgestaltung“, „Umweltschutz“ und „Versorgung“ zugeordnet. Das Regionalmanagement hat die Vorschläge online veröffentlicht und mit thematisch passenden, bereits im Landkreis vorhandenen Tipps ergänzt.
-
Online-Einblick: Die Ideen des Zukunftsbaumes sind ab sofort online einsehbar unter www.regionalmanagement-hassberge.de/aktionsmonat.
-
Weitergabe: Im nächsten Schritt werden die gesammelten Ideen an politische Vertreter und regionale Akteure übermittelt, um mögliche Ansatzpunkte für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!