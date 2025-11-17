Zukunftsprojekte für die Ausbildung im Handwerk sind gestartet
SCHWEINFURT – Der Standort Schweinfurt der Handwerkskammer für Unterfranken wird mit zwei innovativen Förderprojekten zum Vorreiter in der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) im Handwerk. Die Projekte fokussieren sich auf den Einsatz von Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI), um die Zukunftsfähigkeit der Ausbildung zu sichern.
Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul zeigte sich stolz, dass von bayernweit nur vier Förderprojekten der Initiative des Bundesministeriums für Bildung (BMBFSFJ) gleich zwei an den Schweinfurter Standort gingen. Die Projekte sind Teil der „Initiative für eine exzellente überbetriebliche Ausbildung (INex-ÜBA)“, die die Qualität der ÜBA steigern soll.
Die beiden Innovationsprojekte:
Projekt „KI-gestützte überbetriebliche Ausbildung (KIgÜBA)“
Standort: Bildungszentrum Schweinfurt.
Fokus: Entwicklung eines KI-Labors, in dem Auszubildende im Metallbauerhandwerk mit KI-Anwendungen die Montage einer barrierefreien Brandschutztür erlernen.
Ziel: Lehren und Lernen mit Unterstützung von KI.
Projekt „Feldrobotik in der landtechnischen und landwirtschaftlichen Ausbildung (FillA)“
Standort: Fahrzeugakademie.
Fokus: Erforschung des Einsatzes von Robotik in der landtechnischen Ausbildung und Entwicklung neuer Lehr- und Lernkonzepte, die KI nutzen.
Ziel: Implementierung und Verankerung der Technologie der Feldrobotik in der ÜBA.
Beide Vorhaben tragen zur aktiven Mitgestaltung der Transformation bei, indem Auszubildende im Umgang mit neuen Technologien geschult und im Lernprozess unterstützt werden. Sie tragen laut Ludwig Paul dazu bei, Schweinfurt zu einem Standort für exzellente überbetriebliche Ausbildung mit überregionaler Strahlkraft auszubauen, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Bildungscampus, der Bildungszentrum und Fahrzeugakademie zusammenführen soll.
Ausführliche Informationen zu den Projekten finden sich online:
Projekt FillA: www.hwk-ufr.de/Projekt-FillA
Projekt KIgÜba: www.hwk-ufr.de/Projekt-KIgUEBA
