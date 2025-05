Zukunftswoche Mainfranken 2025: Schweinfurt setzt Zeichen für Nachhaltigkeit

SCHWEINFURT – Vom 10. bis 18. Mai 2025 steht die Region Mainfranken im Zeichen von Nachhaltigkeit, Innovation und Gemeinschaft. Unter dem Motto „Was ist möglich?“ präsentiert die Stadt Schweinfurt in der Zukunftswoche Mainfranken eine Vielzahl von Aktionen, die von der Arbeitsgruppe Klimafreundliche Mobilität und Energie der Lokalen Agenda 2030 organisiert werden.

Gemeinsam mit engagierten Bürgern, Vereinen und Institutionen zeigt Schweinfurt, wie die Energiewende und ein nachhaltiger Lebensstil gelingen können.

Am Samstag, 10. Mai, findet der Zukunftstag als offizieller Startschuss zur Zukunftswoche auf dem Schweinfurter Marktplatz und in der StudyFAB Schweinfurt statt. Geplant sind ein Austausch über Projekte zur klimafreundlichen Mobilität und Energie sowie die Vernetzung von Interessierten. Der Bürgerverein Müll und Umwelt informiert über Müllvermeidung und energetische Nutzung biogener Abfälle, das Bau- und Umweltamt über Klimaanpassungsmaßnahmen. Von 10:00 bis 14:00 Uhr gibt es eine Handy-Sammelaktion auf dem Marktplatz.

Ein Highlight für Technikinteressierte ist der kostenlose Vortrag „Wärmepumpen in Aktion“ am 13. Mai (18:00 bis 20:00 Uhr) im Wärmepumpen-Ausbildungszentrum der SHK-Innung Schweinfurt (Anmeldung bis 10. Mai unter zukunftswoche.sw@gmail.com).

Am 15. Mai (19:00 bis 23:00 Uhr) findet ein „Nachhaltiger Spieleabend“ im Schweinfurter Spieletreff statt. Am 17. Mai (11:15 bis 12:15 Uhr) gibt es in der StudyFAB einen Vortrag zum Thema „Nachhaltigkeit und Erwachsenenbildung/Weiterbildung“.

Zum Abschluss der Zukunftswoche demonstriert die „Kidical Mass“ am Sonntag, 18. Mai (ab 12:00 Uhr, Marktplatz) für mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer. Ab 15:15 Uhr startet eine ca. 7 km lange Radtour zum Verkehrsübungsplatz.

Ein weiterer Höhepunkt sind die Solar- und Wärmepumpenpartys vom 10. bis 18. Mai, bei denen insgesamt elf Gastgeber aus Stadt und Landkreis Schweinfurt ihre Häuser für interessierte Besucher öffnen und ihre Lösungen für eine klimafreundliche Energieversorgung präsentieren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter zukunftswoche.sw@gmail.com ist jedoch erforderlich. Die Termine im Überblick: