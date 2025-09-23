Auto IU
Zulässige Höchstgeschwindigkeit um 61 km/h überschritten
EIBELSTADT – Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat am frühen Dienstagmorgen Geschwindigkeitskontrollen auf der B13 bei Eibelstadt durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet. Traurige Spitzenreiterin war eine Autofahrerin, die mit 161 km/h unterwegs war, wo lediglich 100 km/h erlaubt sind.
Da überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine Hauptunfallursache bei Unfällen mit schwer- und tödlich verletzten Verkehrsteilnehmern ist, führt die Polizei gezielte Kontrollen an Unfallschwerpunkten durch. Die 61-jährige Fahrerin wurde um 4 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen.
Die Frau muss nun mit einer Anzeige, einem zweimonatigen Fahrverbot und einer hohen Geldbuße rechnen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!