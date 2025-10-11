Zulauf bei den Linken: Linke Unterfranken verzeichnet Rekord mit erstmals mehr als 1.000 Mitglieder
SCHWEINFURT – Ende September fand in Schweinfurt die Bezirksmitgliederversammlung der unterfränkischen Linken statt. Florian Hofmann, Sprecher des Bezirksvorstands, berichtete von einem gewaltigen Mitgliederwachstum, wodurch die Linke in Unterfranken erstmals über 1.000 Mitglieder zählt. Das Ziel des Bezirksverbandes ist es, bei der Kommunalwahl im März 2026 möglichst flächendeckend mit eigenen Listen anzutreten.
Aaron Valent (MdB, Würzburg) berichtete von der gestärkten Bundestagsfraktion nach der letzten Wahl. Er nannte die Einbringung mehrerer Tagesordnungspunkte zur Situation in Gaza und äußerte sich besorgt über die Versuche der AFD, die Union zu einer Zusammenarbeit zu bewegen.
Bei der Generaldebatte der Mitgliederversammlung waren die klare und konsequente Verurteilung des Genozids in Gaza sowie die Stärkung der Zusammenarbeit mit antifaschistischen Organisationen zentrale Themen. Zur Einbindung der vielen neuen Mitglieder wurden bereits Schulungen und Seminare durchgeführt, weitere sind in Planung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!