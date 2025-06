Zum Abschlussspiel der Meisterrunde in der Bayernliga nahmen die Schnüdel Mädels ein Unentschieden aus Fürth mit

FÜRTH / SCHWEINFURT – Die U17-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 haben im letzten Spiel der Bayernliga-Meisterrunde bei Greuther Fürth ein 3:3-Unentschieden erkämpft und damit die Meisterschaftsträume der Gastgeberinnen beendet.

Für Greuther Fürth ging es in dieser Partie noch um den Titel und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal. Dafür benötigten sie einen Sieg gegen Schweinfurt und eine gleichzeitige Niederlage von Schwaben Augsburg gegen Gilching. Doch die Schweinfurterinnen zeigten eine starke Leistung und verdienten sich das Unentschieden, hätten bei einigen Chancen sogar den Sieg davontragen können.

Die Partie begann vielversprechend für die „Schnüdelinnen“. Bereits in der 6. Minute brachte Kiara Keßler ihr Team mit einem fulminanten Freistoß aus 25 Metern mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute erhöhte Emma Mack nach Flanke von Emely Haagen auf 2:0. Fürth verkürzte in der 29. Minute durch Joyce Strouhal auf 1:2, doch Kiara Keßler stellte mit einem weiteren Freistoßtor aus ähnlicher Distanz in der 39. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand zum 3:1 wieder her.

Nach der Halbzeitpause erwischte Fürth einen Blitzstart und verkürzte in der 43. Minute erneut durch Joyce Strouhal auf 2:3. In der Folge drängten die Gastgeberinnen auf den Ausgleich, den Sophia Hartmann in der 70. Minute erzielte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, doch es blieb beim 3:3-Unentschieden.

Für die U17-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 bedeutet dieses Ergebnis den Klassenerhalt in der Bayernliga. Nach dem Vizemeistertitel 2023 und dem dritten Platz 2024 beendeten sie die Saison 2025 auf dem fünften Tabellenplatz.