Zum Einstieg in die Gartensaison: Kompostaktion des Landkreises Schweinfurt vom 13. bis 28. März

Bild von Joke vander Leij auf Pixabay
LKR. SCHWEINFURT – Pünktlich zum Start der Gartensaison bietet der Landkreis Schweinfurt vom 13. bis zum 28. März 2026 den gütegesicherten „Qualitätskompost Schweinfurter Land“ zu attraktiven Sonderpreisen an. Du kannst dir den idealen Bodenverbesserer für nur 2,00 Euro pro PKW-Ladung oder 5,00 Euro pro Anhänger an den regionalen Anlagen abholen.

Der Kompost ist am Wertstoffhof am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle sowie an der Kompostanlage Gerolzhofen erhältlich. Während die Rothmühle unter der Woche von 8 bis 16 Uhr (donnerstags bis 18 Uhr) und samstags von 8 bis 13 Uhr öffnet, stehen dir die Mitarbeiter in Gerolzhofen dienstags von 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr (mit Pause) und an den Aktions-Samstagen von 8:30 bis 14:00 Uhr zur Verfügung.

Zusätzlich zum Kompost werden vor Ort auch Mutterboden und Rindenmulch sowie am Standort Rothmühle „Unterfränkische Premium-Erden“ in Säcken angeboten. Informationsmaterial zur richtigen Anwendung findest du direkt an den Anlagen, in vielen Gemeinden oder online unter www.landkreis-schweinfurt.de/kompost.

