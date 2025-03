Zum Einstieg in die Gartensaison: Kompostaktion des Landkreises Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die ersten Frühjahrsblüher in den Gärten wecken die Vorfreude auf das neue Gartenjahr. Bevor jedoch gesät und gepflanzt werden kann, ist eine gute Bodenvorbereitung unerlässlich.

Hervorragend geeignet sowohl zur Bodenverbesserung als auch zur Langzeitdüngung ist Kompost. Wenn der im eigenen Garten hergestellte Kompost nicht ausreicht, kann auf den vom Landkreis Schweinfurt erzeugten gütegesicherten Qualitätskompost Schweinfurter Land zurückgegriffen werden.

Diesen bietet der Landkreis Schweinfurt zu Beginn der Gartensaison vom 14. bis 29. März 2025 an seinen beiden Kompostanlagen zu folgenden Sonderpreisen für Kleinmengen an:

PKW Ladung pauschal bis 160 Liter zwei Euro

Anhänger pauschal bis 600 Liter fünf Euro

Der Kompost ist erhältlich auf beiden Anlagen des Landkreises:

Der Wertstoffhof am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle ist geöffnet von Montag bis Freitag von acht bis sechzehn Uhr, am Donnerstag von März bis Oktober sogar bis achtzehn Uhr und jeden Samstag von acht bis dreizehn Uhr.

An der Kompostanlage Gerolzhofen sind die Mitarbeiter jeweils am Dienstag von dreizehn bis sechzehn Uhr, am Freitag von acht bis zwölf sowie dreizehn bis sechzehn Uhr und an den Samstagen im Aktionszeitraum von acht Uhr dreißig bis vierzehn Uhr für Bürgerinnen und Bürger da.

Faltblätter mit Informationen zur Kompostanwendung gibt es an den beiden Anlagen, bei vielen Gemeinden und auch bei der Abfallberatung im Landratsamt. Informationen gibt es telefonisch unter null neun sieben zwei eins fünf fünf fünf vier sechs.

Ergänzend werden an beiden Anlagen Mutterboden und Rindenmulch nach Verfügbarkeit jeweils lose angeboten. Am Wertstoffhof Rothmühle gibt es außerdem Unterfränkische Premium Erden in Säcken zu kaufen.

Für Landwirte und andere Großabnehmer gibt es ganzjährig Vorbestellmöglichkeiten und Großmengenrabatt.

Interessierte können sich telefonisch melden unter null neun sieben zwei eins drei acht acht fünf vier vier drei.

Die Abfallberatung aus dem Landratsamt wünscht viel Freude und Erfolg im Gartenjahr 2025.