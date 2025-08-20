Auto IU
Zum Glück nur Sachschaden: PKW rollt davon…
LOHR AM MAIN – Am frühen Morgen des 20. August 2025 ist in Lohr am Main ein Auto führerlos einen Hang hinuntergerollt und hat dabei einen Sachschaden von rund 22.500 Euro verursacht. Ein 24-jähriger Fahrer hatte sein Fahrzeug mit laufendem Motor am Valentinusberg abgestellt, woraufhin es sich selbstständig machte und gegen mehrere Hindernisse prallte.
Nachdem der Mann seinen Pkw verlassen hatte, rollte das Fahrzeug bergabwärts und stieß zunächst gegen zwei Grundstücksmauern. Anschließend kollidierte es mit einer Straßenlaterne und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.
Aufgrund des Unfalls liefen Betriebsstoffe aus dem Pkw aus. Die örtliche Feuerwehr musste anrücken, um die ausgetretenen Flüssigkeiten zu binden.
